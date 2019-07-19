شرطة دبي تعزز خيارات حاملي "إسعاد"

دبي (الاتحاد) وقعت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، اتفاقية مع مجموعة مطاعم «العبار إنتربرايسس»، تنضم الأخيرة بموجبها إلى الخيارات التي تقدمها بطاقة «إسعاد» لحامليها، موفرة بذلك خصماً بقيمة 20%

ويشمل الخصم الذي توفره المجموعة، إجمالي الفواتير لكافة المطاعم التي تضمها وهي: (أنجلينا كافيه، تو في سيمفوني كافيه، كرك هاوس، سوشل هاوس، ذا ووركس، سبون كاندي، ماركيت ريستوران، يوجارت لاند، جيا ريستورانت، جريت بيبكورن).

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