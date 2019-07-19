شرطة الشارقة تستعرض نتائج مؤشرات الأداء

الشارقة (الاتحاد) ترأس العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة اجتماع التدقيق الخارجي على المؤشرات الاستراتيجية للربع الثاني من عام 2019م بحضور فريق من وزارة الداخلية والذي نظمته إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء.

ورحب نائب قائد عام شرطة الشارقة بالحضور، بعدها تم عرض عدد من المواضيع المطروحة من أهمها مراجعة نتائج مؤشرات الأداء للربع الثاني من العام الجاري، بهدف الخروج بإجراءات من شأنها تطوير منظومة العمل بهدف الوصول إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021م.

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