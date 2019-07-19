سائق أجرة يعيد 21 ألف دولار لراكب

دبي (الاتحاد)
كرم العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية في دبي، سائق سيارة أجرة باكستاني الجنسية، لأمانته وحسن تصرفه، بعد أن عثر على حقيبة داخل السيارة تحتوي على 21 ألف دولار، وهاتف نقال، ووثائق سفر خاصة بعائلة سائحة دنماركية من أصول عربية، وسلمها للمركز.
وتقدم العميد آل مالك بالشكر الجزيل إلى السائق شفافت خان عبدالرشيد، مشيداً بأمانته وحسن تصرفه، مؤكداً في الوقت ذاته أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على زيادة الوعي في المجتمع حول التعامل مع المعثورات والأموال المفقودة، وفي إطار الحرص على بناء حلقة تواصل مع أفراد المجتمع، لأنهم شركاء في تحقيق الأمن والسعادة.
وسلم العميد آل مالك، شهادة تقديرية وهدية عينية إلى السائق بحضور العائلة الدنماركية في مركز شرطة الراشدية.
وعبرت العائلة ممثلة بحسني السعدي، عن بالغ شكرها وامتنانها لشرطة دبي على حرصها على التواصل معها مباشرة، بعد العثور على حقيبة المال وتقديم الدعم لها والمساندة، مشيدة بالمستوى العالي للأمانة في مجتمع إمارة دبي، والذي ينم عن مجتمع آمن وسعيد وواع.
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