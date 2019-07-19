قائد عام شرطة دبي يبحث التعاون مع دبلوماسيين معتمدين

دبي (الاتحاد) استقبل اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من السفراء والقناصل الجدد لدى الدولة، وهم السفير كريشنا براساد، سفير النبيال، والسيد لي شيوي هانغ، القنصل العام الصيني، وميبواج دانانسير، القنصل العام الكاميروني، وغانم أحمد يحيى، القنصل العام السوداني بالإنابة، وعساف ضومط، القنصل العام اللبناني، وأحمد أمجد علي، القنصل العام الباكستاني، الذين قدموا للسلام عليه بمناسبة تسلمهم مهام منصبهم كسفراء وقناصل لبلادهم لدى الدولة، بحضور العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعميد عبدالرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، والعميد أحمد بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، والمقدم طارق هلال السويدي، ضابط الشؤون الدبلوماسية في شرطة دبي.

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