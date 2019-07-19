شرطة الشارقة تزور "إصلاحية أبوظبي"

أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، على أفضل الممارسات في المجال العقابي والإصلاحي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

واستقبل الوفد الزائر المقدم، مبارك حمد المحرمي، نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية/‏الوثبة بحضور عدد من ضباط المؤسسة.

واطلع الوفد الزائر على مشروع جهاز معين من خلال شرح مراحل المشروع من بداية تنفيذه، ومراحل تطويره، وأهميته، والذي يتيح للنزلاء تسجيل كافة طلباتهم.

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