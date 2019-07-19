16 مليون درهم لصيانة مستشفى خورفكان

السيد حسن (خورفكان)

أكد عبيد بن فريش مدير عام مستشفى خورفكان أن المرحلة الأولى من الصيانة الشاملة التي تجري حالياً لمستشفى خورفكان على وشك الانتهاء، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال الصيانة في المستشفى 12 مليون درهم بإشراف من وزارة تطوير البنية التحتية، وجاري رفد المستشفى بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة بقيمة 6 ملايين درهم بمتابعة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد الحرص على أن تصل جميع الخدمات الطبية الراقية إلى المواطنين في مختلف مناحي الدولة ومنها مدينة خورفكان وضواحيها، وتوفير الخدمات التخصصية في المستشفى لضمان عدم تحويل المرضى لمستشفيات أخرى بعيدة عنهم، مشيراً أن مستشفى خورفكان يدخل مرحلة جديدة مع انتهاء الصيانة الشاملة به قريباً، ورفده بالأجهزة والمعدات الطبية الجديدة وعمليات التوسعة في مختلف الأقسام، بما يتماشى مع الزيادة الكبيرة في عدد سكان المدينة وضواحيها.

وتم رصد 10 ملايين درهم للمرحلة الأولى لمشروع صيانة المستشفى، وتشمل صيانة شاملة لشبكات التغذية الخاصة بالمياه، وصيانة المصاعد والطرقات والأبواب المقاومة للحرائق، وتوسعة قسم العناية المركزة بإضافة المزيد من الأسرة لتصبح 9 أسرّة جاهزة للعمل واستقبال الحالات بدلاً من 4 أسرة في السابق.

كما تم استحداث غرفة للعمليات الحرجة ليرتفع العدد إلى 3 غرف عمليات تعمل على مدار الساعة بدلاً من غرفتين في السابق، وجاري رفد هذه الغرف بأحدث الأجهزة المتطورة.

وأوضح مدير مستشفى خورفكان، أنه تم نقل قسم الأطفال القديم إلى قسم آخر مجهز بكافة الأجهزة الطبية الحديثة، وهي محاولة لإعادة هيكلة هذا القسم بما يخدم المراجعين ويوفر لهم الخدمات الطبية بشكل أسرع، حيث ارتفع عدد الأسرّة في هذا القسم عقب نقله إلى 20 سريراً، وتم ضم مكان قسم الأطفال القديم لقسم الجراحة العامة بالمستشفى.

وذكر عبيد بن فريش، أنه تم تطوير قسم الأشعة واعتماد عدد من الأجهزة الطبية الجديدة به بقيمة 3 ملايين درهم من إجمالي قيمة الأجهزة الطبية التي اعتمدت للمستشفى وقدرها 6 مليون درهم، وهي مثل جهاز الأشعة المغناطيسية وجهاز هشاشة العظام «دكسا».

وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية من العام الجاري استقطاب 4 ممرضات مواطنات للعمل في أقسام المستشفى المختلفة، كما تم توظيف طبيبين مواطنين الأول للأطفال والثاني في الجراحة العامة.