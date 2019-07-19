"السلامة الغذائية" تعرّف المزارعين بأفضل ممارسات العناية بالنخيل

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مؤخراً، محاضرتين تعريفيتين في مجلسي سالم بن كنيبة الراشدي في أبوظبي، ومدينة زايد بمنطقة الظفرة، بعنوان «خدمات النخيل»، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، قدمها مبارك علي المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والتطوير بالهيئة، والمهندس منصور إبراهيم المنصوري، بحضور عدد من رواد المجالس، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع والارتقاء بالوعي المجتمعي بمجالات عملها، وتعريف المزارعين بأفضل ممارسات العناية بأشجار النخيل. وتناولت المحاضرات دليل الممارسات الجيدة لإدارة أشجار لنخيل وأفضل طرق ووسائل العناية بأشجار النخيل كالتسميد والري ومتوسط الاحتياج اليومي للنخيل من المياه في أشهر السنة المختلفة، والتعريف بالسبل والآليات الأمثل للوقاية من الآفات ومكافحتها، إلى جانب إطلاعهم على إنجازات الهيئة الخاصة ببرنامج المكافحة المتكاملة لآفات أشجار النخيل، وأهم التقنيات الحديثة التي تتبناها في سبيل مكافحة هذه الآفات، والحد من تأثيرها البيئي والاقتصادي على المزارع.

كما تعرف الحضور على مراحل عملية زراعة وإنتاج التمور والطرق الأمثل للتعامل معها بداية من التنبيت اليدوي أو الآلي والتكميم أو التكييس والتفريد والتحدير، مروراً بمرحلة جني الثمار وتجفيفها وصولاً إلى التخزين الآمن لها والتصنيع والتعبئة، لضمان زيادة الإنتاج والوصول إلى ثمار ذات جودة عالية، بما يحقق عائداً اقتصادياً مجدياً للمزارع، ويعزز صدارة الدولة في إنتاج التمور.