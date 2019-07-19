عائلة الفتى الهندي: الإمارات بلد الأمن والأمان

أحمد مرسي (الشارقة)

وجهت عائلة الفتى الهندي محمد برويز عالم، 15 عاماً، والذي تغيب عن منزله لأكثر من 15 يوماً، الشكر للإمارات وللقيادة العامة لشرطة الشارقة، على الوقوف بجانبهم خلال محنتهم وتوفير كل سبل الأمن والطمأنينة، وتواصل البحث معهم عن ابنهم الذي تغيب عن المنزل لأكثر من 15 يوماً، إلى أن عاد سالماً إلى منزله مساء أمس الأول.

وقال والد الفتى «محمد افتاب»، إن الإمارات بلد الأمن والأمان، وأن سعادته وأسرته بعوده ابنه سالماً للمنزل لا توصف، بعد أن راودتهم الأفكار خلال الأيام العصيبة الماضية بتعرضه لمكروه، وعدم معرفة أي معلومة أو خبر عن تغيبه.

وأضاف أنه وخلال الأيام الماضية لم يدخر رجال الأمن جهداً إلا وبذلوه لكي يتحصلوا على أي معلومة تمكنهم من الوصول إلى ابنه ومعرفة مكان تغيبه، وظلوا يتابعون باستمرار وطوال ساعات اليوم حال الأسرة ويقدمون المساعدة إلى أن تم التوصل إليه في منطقة الحميدية بعجمان.

وأشار إلى أنه، وبسؤال ابنه عن الفترة الماضية وكيف قضاها ومكان اختفائه، أخبره بأنه شعر بضيق وفراغ من المنزل ولم يتحمل فقرر الخروج من المنزل في ساعة متأخرة وواصل سيره إلى أن وصل عجمان، والتقى في الشارع بشخصين من الجنسية الباكستانية، وأخبرهما بأن والده ووالدته سافرا للهند وأنه يجلس وحيداً، ولا يملك قوت يومه، وعطفا على حاله، وظل معهما خلال الأيام الماضية.

ولفت إلى أنه استقبل مساء الخميس الماضي مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص الذين مكث معهم ابنه طوال الفترة الماضية، يخبره بأن ابنه لديهم في عجمان، وبدوره تواصل الأب مع عناصر الشرطة الذين أوصلوا ابنه للمنزل.

وذكر أنه كان قد قرر مكافأة مالية، قدرها خمسة آلاف درهم، لمن يدلي بأي معلومة عن ابنه، وبالتالي سيكافئ الشخصين اللذين كان ابنه برفقتهما طوال الفترة الماضية.

وتوجه للجميع بالشكر على المساعدة والدعم والتعاطف الذي يلاقيه من الغالبية، وخاصة من قبل الجهات الأمنية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتواصلهم الدائم معه ومع أفراد أسرته، مطالباً البعض من المعلقين والمتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن يقدروا أي ظرف قد يتعرض له أي شخص، وعدم إطلاق تكهنات وألفاظ وأحكام جارحة، ولا أساس لها من الصحة، وغالباً ما تكون مسيئة أيضاً، ولا تحترم الظرف الذي يعيشه صاحب المشكلة.

وأعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن شكرها وتقديرها لأفراد الجمهور على تعاونهم واستجابتهم السريعة لنداءات الشرطة، والتي ساعدت وساهمت على العثور على الطفل، مناشدة أولياء الأمور بحسن رعاية ومتابعة أبنائهم، وتفهم المراحل العمرية، والتقلبات التي قد يمرون بها، والتعامل معها بحكمة وروية، وتوجيههم دون إخلال بالمبادئ والقيم التربوية الراشدة.