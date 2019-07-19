12 عيادة تخصصية في الفترة المسائية بمستشفى العين

عمر الحلاوي (العين)

أعلن مستشفى العين عن استمرار العمل في 12 عيادة تخصصية في الفترة المسائية بجانب الفترة الصباحية، وذلك للمرة الأولى لاستيعاب أكبر شريحة ممكنة من المرضى، والتسهيل عليهم في الحصول على مواعيد تتناسب مع أوقاتهم، وتمكنهم من متابعة خطتهم العلاجية من دون التأثير على حياتهم العملية من دوام وظيفي أو التزامات أخرى بما يناسب الأوقات التي تناسبهم، حيث تعمل العيادات منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء من دون انقطاع لمدة 12 ساعة وفق المواعيد الجديدة للعيادات الاستشارية والتخصصية الخارجية من الأحد حتى الخميس.

وقال الدكتور غانم الحساني نائب المدير الطبي في مستشفى العين: «إن الخدمات الطبية الراقية التي توفرها المستشفى والتي تتماشي مع استراتيجية شركة صحة تعمل على تحقيق رعاية صحية تقوم على الجودة والتكامل، مما أدى إلى أن تسعى المستشفى لراحة وسعادة المراجعين وفتح جميع العيادات التخصصية الفترة المسائية»، لافتا إلى أن مركز الحوادث وطب الإصابات وجميع أقسام الخدمات الطبية المساندة وهي الأشعة، والمختبر، والصيدلية تواصل العمل على مدار 24 ساعة.

وتضم العيادات الاستشارية التخصصية التي تم زيادة ساعات العمل بها عيادة أمراض السكري والغدد الصماء، والقلب، والطب العام الباطني، والجهاز الهضمي، والأعصاب، والجهاز التنفسي، والكلى، وجراحة الأعصاب، وعيادة الأذن والأنف والحنجرة، وجراحة العظام، والمسالك البولية، وعيادة صحة المرأة.

واستقبلت العيادات التخصصية والاستشارية بالمستشفي خلال الـ 5 أشهر الماضية حوالي 112 ألف مريض، كما أستقبل مركز الحوادث وطب الإصابات خلال الفترة نفسها أكثر من 37 ألف مريضا.