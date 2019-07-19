كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| حرف يديوية بأيدي إماراتية في دبي مول

تعتبر العطور المصنوعة يدوياً والسلع الفاخرة من بين المنتجات الإماراتية المعروضة للبيع في سوق دبي مول الخاص في نهاية هذا الأسبوع.

وتتيح عملية البيع للمواطنين الإماراتيين – بعضهم عائلات منخفضة الدخل – فرصة عرض وبيع بضاعتهم أمام حشود مركز التسوق الضخمة.

ومن بين العائلات الثلاثين التي عرضت منتجاتها هذا الأسبوع كانت أم سيف 48 عاماً، وهي تصنع العطور وتزين الملابس منذ أن خرجت من المدرسة الثانوية. ومثل هذه المعارض هي بمثابة دفعة لأعمالها التجارية الصغيرة.

وقالت أم سيف: “بدأ الناس يعرفونني من خلال المعارض، والآن أتلقى الطلبات عبر WhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي”.

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وقامت بإنشاء حساب على Instagram تحت اسم Yadooh_3shba @، أو “granny herb”، وجمعت منذ ذلك الحين أكثر من 12000 متابع.

وقد لا تكون تجارة الحرف مهنة نموذجية للإماراتيين المعاصرين، لكن منذ أن بدأت وزارة تنمية المجتمع بمشروع للترويج لها، سجلت أكثر فيها من 2000 أسرة إماراتية.

وافتتح المعرض الإماراتي الكويتي المشترك في دبي يوم الاثنين. وهذا هو الثاني الذي يعقد هذا العام، مع تنظيم الأول في الكويت في يناير، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.