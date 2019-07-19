كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| علاجات السبا للأطفال الرضع في الإمارات

يهدف Baby Spa في ياس مول إلى توفير خدمات الشعر والأظافر والتدليك إلى جانب العلاج المائي للأطفال ما بين شهرين و 18 شهرًا.

استلهمت شيماء المهياس فكرة إطلاق سبا للأطفال بعد رحلة إلى سنغافورة، حيث زارت سبا للأطفال مع ابنها الذي كان يبلغ من العمر شهرين.

وتقول شيماء التي حصلت على مساعدة من صندوق خليفة – وهي مبادرة من أبو ظبي تساعد الشباب من أصحاب البصيرة على تأسيس أعمالهم وتمويلها: “على الرغم من أنه يمكنك العثور عليها في بلدان أخرى، إلا أن الفكرة كانت جديدة في الشرق الأوسط”.

ومن خلال تشكيل خطة أعمالها الخاصة بـ Baby Spa، أعجبت المهياس بشكل خاص بالعلاج المائي – حيث يتم وضع الأطفال في حوض مع حلقة تعويم مثبتة حول رقبتهم لمدة 20 دقيقة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ومن Baby Float Spa في تورنتو إلى Baby Spa Luxe في هونغ كونغ، أصبحت المنافذ التي تقدم علاجًا مائيًا للرضع تحظى بشعبية متزايدة في جميع أنحاء العالم – ويعد Baby Spa هو الأول من نوعه في الإمارات.

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وتشرح المهياس: “إن المعالجة المائية لها فوائد مختلفة للأطفال، بما في ذلك تعزيز النشاط العضلي والهيكل العظمي، ودعم النشاط العقلي والبدني، وتحسين أنماط النوم وتحسين الهضم والدورة الدموية”.

ووفقًا لبحث تم إجراؤه في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، يُعتقد أن التدليك “ينظف الطفل ويضفي عليه جمالًا ويقويه ويغذيه بالإضافة إلى غرسه في صفاته النفسية والعاطفية الإيجابية”.