الإمارات تشارك في "الابتكار والأمن الغذائي" بالمكسيك

مكسيكو سيتي (وام) شارك وفد الدولة في جلسة أعمال اليوم الأول لمنتدى الابتكار والأمن الغذائي الذي عقد بمقر وزارة الزراعة والتنمية الريفية في المكسيك.

ترأست الوفد معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة، وضم الوفد محمد المعلم المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية والرئيس التنفيذي لشركة «JAFZA»، وناصر محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي بالإنابة لخدمات المزارعين في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعلي عمر عبد الله مدير قسم السياسات والاستراتيجيات التابع لهيئة مراقبة الأغذية، وسمية العريفي مديرة مكتب معالي الوزيرة، إلى جانب مشاركة أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية.

شارك في المنتدى من الجانب المكسيكي معالي فيكتور فيليالوبوس وزير الزراعة، بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والخدمة الوطنية لسلامة ونوعية الصناعات الغذائية والمجلس الوطني للزراعة وممثلين عن القطاع الخاص ورجال الأعمال. وأجمع الطرفان على وجود رغبة وإرادة قويتين لتعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي من أجل الابتكار ضمن العمليات الإنتاجية والصحة واللوجستيات الغذائية الزراعية لتوسيع التجارة والتعاون الثنائي، مع إمكانية توقيع اتفاق نوايا لتسهيل إجراءات الصحة والسلامة وإصدار الشهادات والخدمات اللوجستية الجوية والبحرية، والمسائل المتعلقة بالاستثمارات.

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل ثنائية عن طريق سفارة الدولة في المكسيك لتنفيذ الأهداف المشتركة. وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، إن قطاع الزراعة مسألة «مربحة للجانبين»، مشيرة إلى أهمية التحدث المباشر بين الشركاء بما يعكس الثقة.

وأكد معالي فيكتور فيليالوبوس، أهمية تشكيل هذه المجموعة، نظراً لأهمية القدرة على ربط السوقين الإماراتي والمكسيكي.

وأكد أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة بالمكسيك دعمه ودعم سفارة الدولة لإنجاح هذه المبادرة التي أعد لها منذ فترة.

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