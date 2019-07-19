"أجيال التسامح" يتعرفون على العمل الشرطي

أبوظبي (الاتحاد) تعرف 60 طالباً من أجيال التسامح في برنامج «أصدقاء الشرطة» على جهود شرطة أبوظبي في التوعية، وتعزيز المسيرة الأمنية، واطلعوا على مكتبة الشرطة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وأهميتها في نشر وتعزيز القراءة والثقافة. وكان العميد ثاني بطي الشامسي، مدير عام الأكاديمية، التقى الطلبة، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم أنشطة وبرامج صيفية هادفة للأبناء، لافتاً إلى اهتمام الأكاديمية بتحفيز أفراد المجتمع على القراءة والاطلاع والتزود بالمعرفة.

واستمع الطلبة إلى شرح عن أهمية القراءة وأساسيات اختيار القصص والكتب المناسبة لهم، وقراءة القصص ومناقشتها وتوزيع الهدايا والمجلات عليهم.

كما اطلع الطلبة على دوريات أطفال الميدان خلال زيارتهم مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية.

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