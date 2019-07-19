"مكتبة اتحاد الإمارات".. خدمات معرفية للطلاب

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد طلابي من مدرسة حمزة بن عبد المطلب للبنين بالعاصمة أبوظبي مكتبة اتحاد الإمارات، في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، التي تعتبر من كبريات المكتبات في المنطقة، وتحتوي على أكثر من مليون وسبعمئة ألف مصدر ورقي ورقمي متنوع، في إطار التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، ودعماً للأنشطة الصيفية لطلبة المدارس بالدولة، وتعزيزاً للدور الكبير للمركز بمجال تنمية المجتمع.

وتعرف الطلاب على هذا الصرح العلمي الكبير، وقاموا بجولة في أرجاء المكتبة، واطلعوا على مصادر المعلومات والمعرفة المتنوعة التي تتميز بها مكتبة اتحاد الإمارات دون غيرها من المكتبات، وأشادت المشرفات بهذه المنارة الثقافية الكبيرة في بلادنا، ومن ناحيته أكد سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، دعمه لطلبة العلم بكل المراحل،

وشدد سعادته على الدور الذي تلعبه المكتبات في تشكيل الوعي المجتمعي والشخصية الثقافية لدى أبنائنا.

وبيّن سعادته أهمية دور المكتبة في العملية التربوية الحديثة التي لم تعد تعتمد على الكتب المدرسية وحدها، بل أصبحت تهتم بالمراجع الإضافية والوسائل المتنوعة التي توفرها المكتبة لتعزيز المنهج المدرسي وتبسيطه وتيسير محتواه وتشجيع الطلبة على البحث والدراسة، وأشار سعادته إلى أن المكتبة تعتبر مركز إشعاع ثقافي وعلمي وأداة فاعلة تساعد في إثراء المناهج الدراسية ونشر الثقافة العامة، وإضافة إلى ذلك فهي تزود الطلبة بالخبرات والمهارات التي تساعد على توسيع أفقهم وتنمي لديهم العادات القرائية وتعرّفهم بمحيطهم المباشر وبيئتهم المحلية والمجتمع المحلي، ولها الكثير من الأهداف التربوية في تنمية المهارات في استخدام المراجع والكتب وتشجيع الطلبة على البحث والدراسة وسد الحاجة، وتنمية العقل في مجال المعرفة العلمية.

وتتميز مكتبة اتحاد الإمارات بأنها مكتبة متخصصة في مجالات العلوم السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وتهتم بجمع وحفظ المواد المكتبية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام. كما تضم العديد من الكتب والمراجع العلمية ودوائر المعارف والدوريات ومجموعة من الوثائق الخاصة والتقارير الرسمية والخرائط وقواعد البيانات الإلكترونية، وهي في مجملها تغطي مجالات اختصاصات المركز باللغتين العربية والإنجليزية.