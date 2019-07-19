500 طلب للابتعاث في "طرق دبي"

دبي (وام) تلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي 500 طلب للالتحاق ببرنامج المِنح الدراسية «الابتعاث» في دورته الجديدة وذلك في إطار سعيها إلى تجهيز كوادر بشرية مواطِنة قادرة على المساهمة في دفع مسيرة الهيئة للتطوير.

وذكر منصور الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في الهيئة أن برنامج الابتعاث تلقى 500 طلب للالتحاق بتخصصاته المختلفة مما يعكس أهمية البرنامج لدى فئة الطلاب والذي يتم تنفيذه عبر الرعاية الكاملة لرحلة الطالب أو الموظف الأكاديمية وذلك لتأهيله في تخصصات ذات علاقة بعمل الهيئة.

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