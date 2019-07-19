عجمان (الاتحاد) أقامت إدارة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية بالتعاون مع وحدة الدعم المجتمعي بشرطة عجمان، في مركز الحميدية الصحي بعجمان ورشة تعريقية حول العنف الأسري، ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية المستمرة بين وزارتي «الصحة» و«الداخلية». قدمت المحاضرة آمنة راشد من وحدة الدعم المجتمعي بشرطة عجمان، شرحت فيه أنواع العنف وكيفية الإبلاغ عنه في حالة الشك بوجود عنف، مؤكدة على أن الإبلاغ عن الحالات المعرضة للتعنيف هي وجوبا على كل فرد وليس اختياريا، كذلك تم التركيز على قانون (وديمة) الخاص بالطفل، وتم شرح بنوده ومعاييره، وماهو دور الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين وكل من له علاقة بالتعامل مع الطفل بشكل عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العنف الأسري في محاضرة بعجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.