"ترشيد الاستهلاك" في ملتقى الحمرية الصيفي

الشارقة (الاتحاد) أقامت بلدية الحمرية ورشة تفاعلية لمنتسبي ملتقى الحمرية الصيفي، وتهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية الكهرباء والطرق السليمة لترشيد الاستهلاك ولأخذ الحيطة والحذر عند استخدام الكهرباء، وتعريفهم بالممارسات المثلى لإجراءات الأمن والسلامة العامة عند استعمال الأجهزة الكهربائية. وجاءت الورشة ضمن منظومة المحاضرات والدورات والورش المتكاملة التي تقدمها بلدية الحمرية ضمن خطتها المشتركة مع نادي الحمرية الثقافي الرياضي لرعاية ملتقاه الصيفي بنسخته الجارية الخامسة والعشرين المقام صباحاً ومساءً للفتيات والشباب.

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