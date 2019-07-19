شرطة الشارقة تحتفل باليوم العالمي للنزيل

الشارقة (الاتحاد) شهد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، احتفال القيادة بفعاليات اليوم العالمي للنزيل الموافق 17-7 من كل عام، والذي أقيم في بمركز (ZERO 6) التجاري بالشارقة، بحضور المديرين العامين ونائبيهم، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إضافة إلى عدد من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب حضور أهالي النزلاء.

وأكد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة أن الاحتفال باليوم العالمي للنزيل كل عام يعكس الإنسانية في أجمل صورها، والتي تسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة والمستمرة لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية في إصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من التغلب على الضغوط والصعوبات التي تواجههم، ومزاولة حياتهم بصورة طبيعية.

وقال العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة: «إن انطلاق فعالية أسبوع النزيل العالمي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بعد انطلاقها رسمياً صباحاً بوزارة الداخلية، ما هو إلا تذكير للمجتمع بهذه الفئة الموجودة خلف القضبان، لتقديم الدعم المعنوي والأخذ بأيديهم، ليكونوا أفراداً صالحين».

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