"شرطة الشارقة" تعثر على الفتى الهندي المتغيب بعجمان

أحمد مرسي (الشارقة)

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة من العثور على الفتى «محمد برويز» البالغ من العمر 15 عاماً، والذي تغيب عن منزل ذويه منذ الثالث من يوليو الجاري، حيث تم العثور عليه بإمارة عجمان. وأبلغت الشرطة والد الطفل الذي حضر لتسلم ابنه، بينما تتابع الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات اختفائه وبقائه بعيداً عن منزل ذويه طوال الأسابيع الماضية.

وكانت شرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً يفيد بتغيب الطفل المذكور مطلع الأسبوع الأخير، ووجهت نداءً للجمهور عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعاون معها في العثور على الطفل والإبلاغ عن تواجده عبر عدد من أرقام الهواتف التي تم تحديدها لهذا الغرض.

وأعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن شكرها وتقديرها لأفراد الجمهور على تعاونهم واستجابتهم السريعة لنداءات الشرطة، والتي ساعدت وساهمت في العثور على الطفل، مناشدة أولياء الأمور بحسن رعاية ومتابعة أبنائهم، وتفهم المراحل العمرية، والتقلبات التي قد يمرون بها والتعامل معها بحكمة وروية، وتوجيههم دون إخلال بالمبادئ والقيم التربوية الراشدة.

وكان الفتى محمد برويز عالم، 15 عاماً، ترك منزل أسرته بمنطقة مويلح يوم 3 يوليو الجاري بعد حوار بسيط دار بينه وأمه نحو الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وطلبت منه ترك الهاتف حفاظاً على صحته وعدم تعريض عينيه لمتاعب، وأبدى امتعاضه من الأمر إلا أنه استجاب وترك الهاتف، وخلال تفحصها له في مكان نومه في الصالة نحو الساعة الرابعة فجراً لم تجده بالمنزل.

وصرح والده بأن ابنه حافظ لستة أجزاء من القرآن الكريم وهو ملتزم بالصلاة، وأنه شخص ودود مع شقيقاته الثلاث سناء 12، وآسيا 8، والصفا 6 سنوات، ويدرسن معه في مدرسة قريبة من المنزل، كما أن درجاته جيدة في المدرسة، وقد حضر مع أمه للإمارات في عام 2010.

كما أعلن مؤخراً عن مكافأة قدرها 5 آلاف درهم لمن يساعده في العثور عليه.