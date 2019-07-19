بلدية مدينة زايد تحتفل باليوم العالمي لمهارات الشباب

أبوظبي (الاتحاد) شارك قطاع عمليات البلديات الفرعية، متمثلاً بمركز بلدية مدينة زايد، وبالتعاون والشراكة مع مركز «ارتقاء لتنمية المواهب» في إثراء اليوم العالمي لمهارات الشباب، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات ضمن إطار مبادرة «رياضة بلا حدود»، وذلك تفاعلاً مع الأحداث العالمية، وبهدف إكساب الشباب والأطفال مهارات جديدة وملء وقت فراغهم بالمفيد والممتع من الأنشطة.

واحتضن الفعاليات مركز ارتقاء لتنمية المواهب مستهدفة فئة طلاب المدارس، وكذلك توعية أفراد المجتمع بالرياضة.

كما استمرت الفعاليات على مدار ثلاثة أيام، حيث شهد اليوم الأول فقرات عديدة منها:‏ مسابقة سباحة، ومسابقة كرة قدم، ومسابقة جوجيتسو، وتوزيع هدايا وقمصان رياضية بمشاركة بلدية مركز مدينة زايد.أما اليوم الثاني، فشهد تنظيم ورشة توعوية حول المظهر العام، وعرض فيديو توعوي وإدارة جلسة حوارية بهذا الشأن نظمها مركز بلدية مدينة زايد، وورشة رسم، ولعبة شد الحبل، ولعبة الكراسي، بتنظيم من مركز ارتقاء، وفقرة أسئلة رياضية، من تقديم مركز بلدية مدينة زايد.

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