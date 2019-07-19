"صيف الشهامة غير" في حديقة الباهية

أبوظبي (الاتحاد) نظم قطاع البلديات الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي - مركز بلدية الشهامة - بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة ونادي تراث الإمارات فعالية «مكتباتنا – تراث بلادي»، وذلك في حديقة الباهية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار المهرجان الاحتفالي الكبير «صيف الشهامة غير»، والذي تنظمه البلدية بهدف إسعاد المجتمع واستثمار عطلة الصيف، وتقديم وجهة ترفيهية تعليمية وتثقيفية وتربوية لجميع فئات المجتمع، وإلى توظيف طاقات الطلبة وتنمية مهاراتهم خلال الفترة الصيفية بما هو مفيد ونافع.

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