"التربية" تطلق "قيظكم ويانا"

عجمان (وام)

أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم البرنامج التدريبي الصيفي «قيظكم ويانا» لموظفي الوزارة، عبر مراكزها المتعددة بالدولة في خمسة مواقع تدريبية في أبوظبي والعين وعجمان ورأس الخيمة وخورفكان، بمعدل 1700ساعة تدريبية ترتكز على محاور متعددة، منها «مهارات الإمارات» وتعليم اللغات من أجل إعداد مدربين ومحكمين لمهارات الإمارات، واكتشاف مواهب المتدربين وصقلها على يد نخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص. ويتضمن برنامج مهارات الإمارات عدة مجالات تشمل التوصيلات الكهربائية، والرسم الهندسي (الأوتوكاد)، والروبوتات المتحركة، وتصميم مواقع الإنترنت، وتصميم الألعاب الرقمية ثلاثية الأبعاد، وتنسيق الزهور وفنون ومهارات الطهي، وتقنية الأزياء.

ويشتمل مجال التوصيلات الكهربائية الذي يعقد في أبوظبي وعجمان على تخطيط وتصميم وانتقاء نظام كهربائي متكامل وتركيبه بشكل آمن وسليم بالاعتماد على مهارات التجربة والاختبار والبرمجة والالتزام بالمعايير الدقيقة وتشخيص العيوب، ويعمل برنامج الرسم الهندسي(الأوتوكاد) على استكشاف أدوات العمل وأدوات التحرير والتحسين، وكذلك تخزين البيانات وربطها مع الرسوم، بالإضافة إلى النمذجة في الحيز ثلاثي الأبعاد.

ويتناول مجال الروبوتات المتحركة سمات مهندس الروبوتات وما يجب أن يكون عليه من دراية تامة بالقواعد المنطقية والمعالجات الدقيقة والبرمجة الحوسبية، بينما تعمل ورش برنامج تصميم مواقع الإنترنت في رأس الخيمة على تنمية مهارات التصميم والتواصل القوية للمواقع الإلكترونية.

وفي مركز عجمان يشمل برنامج الخط العربي العريف بجماليات الخط العربي، وأنواع الخطوط وأشكالها، إضافة إلى برنامج مهارات الطهي، وبرنامج تنسيق الزهور.