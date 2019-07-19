"أخبار الساعة": التفوق العلمي.. الرهان الحقيقي نحو التقدم

أبوظبي( وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات تعطي قضية التعليم والبحث العلمي أهميّة محورية، بحيث تقع في قمّة أولويات الرؤية التنموية للقيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقالت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «التفوق العلمي.. الرهان الحقيقي نحو التقدم» - إن الإمارات تعمل ولأجل هذا، على توفير البيئة المواتية لعملية تعليمية عصرية تأخذ بأرقى المعايير العالمية، لأنها تدرك أن التعليم العصري والتفوق العلمي والبحث العلمي القائم على الابتكار والإبداع، أمور باتت تشكل الرهان الحقيقي نحو التقدم في سباق التنافسية العالمي، وأن المتفوقين في مجالات التعليم والعلوم والمعارف والتكنولوجيا هم الثروة الحقيقية والدائمة التي يمكن الارتكاز عليها في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الدول المتقدمة على الصعد كافة.

وأشارت في هذا السياق، إلى تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقبال الأوائل من الطلاب والطالبات في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2018 - 2019 وأولياء أمورهم، مع عدد من القيادات التعليمية والتربوية، أمس الأول، التي جاءت لتعبر عن رؤية دولة الإمارات العميقة للاستثمار في التعليم العصري، والرهان على المتفوقين من أبناء الوطن في قيادة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.