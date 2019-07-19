"الواعد الصغير".. برنامج صيفي لرواد أعمال المستقبل

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

يسعى البرنامج الصيفي «الواعد الصغير»، المنظم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، لتطوير مهارات الطلبة الموهوبين في مجال العمل والأعمال، بعد تأهيلهم في ممارسة الأعمال الاقتصادية والمهن المختلفة، للخروج برواد أعمال مؤهلين للبدء بمشاريعهم في عالم التجارة والاقتصاد.

أربعة مجالات متنوعة، تم توزيع الطلبة البالغ عددهم 20 طالباً موهوباً للعمل ضمنها، وتلقي أهم المهارات التي تكسبهم الخبرات وتنمي القدرات في المجالات الاقتصادية، منها إعادة التدوير والديكور والزهور والهدايا والغذاء وإدارة المطاعم والدعاية والإعلان والتسويق، التي تأتي بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، من أجل دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في الإمارة.

وقال محمد المحمود، نائب المدير العام بالإنابة: إن البرنامج الصيفي الذي ينطلق خلال فترة العطلة الصيفية، بالتعاون مع أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، يهدف إلى تأهيل مجموعة من الطلبة الموهوبين، لممارسة الأعمال الاقتصادية في عدة مهن تجارية باحتراف ومهارة، ويستقطب الطلاب في الأعمار من 13 ولغاية 20 عاماً، وذلك بعد أن تم اختيارهم بدقة وعناية، وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، بـ 5 طلاب في كل مؤسسة.

وأشار إلى أن البرنامج الصيفي سيعمل بعد انتهاء فترة التدريب لتنظيم معرض خاص على مدار 3 أيام، لتقديم أهم المنتجات التي تم إعدادها، من قبل هؤلاء الطلبة المشاركين، لعرضها أمام الجمهور والعمل على تسويقها، وذلك في أحد المراكز التجارية في الإمارة.

وأكدت شيخة آل علي، صاحبة مشروع باربيرا كافيه، الذي استقبل الطلبة المشاركين في مجال إدارة المطاعم والأغذية، حرص الكافيه على اعتماد خطة عمل، سيتم المضي بها بشكل تدريجي، من أجل تزويد الطلبة بأهم أساسيات البدء بمشروع كافيه أو مطعم.

وقال عمر عزام، مدرب شركة سكتش للاستشارات، إن إعادة التدوير لها العديد من الفوائد، منها الاستفادة من المواد غير المرغوب بها، مؤكداً إمكانية إيجاد أشياء يمكن الاستفادة منها عملية إعادة التدوير الذي يتسم بأبعاد اقتصادية وإنسانية ومجتمعية.

من جهتهم، أشاد طلبة مشاركون في البرنامج الصيفي بأهمية طرح هذا البرنامج الذي يأتي خلال فترة العطلة الصيفية للمؤسسات التعليمية.