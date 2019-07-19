"الأرصاد": أجواء ماطرة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار اليوم، نظراً لتكون السحب الركامية في فترة الظهيرة شرقاً. كما توقع أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح السبت الباكر، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، والداخلية. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة، إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وتصل سرعتها إلى 45 كيلو متر/‏‏‏ ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. ويصل ارتفاع الموج في العمق إلى نحو 5 أقدام أحياناً.

ووفقاً لتقرير السمات المناخية لشهر يوليو الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً برياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محمل ومثيرة للغبار.

كما تتعرض المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة لاحتمالية تكون السحب الركامية، حيث تتطور هذه السحب بسبب الجبال وارتفاع في درجات الحرارة، وقد تسفر عن سقوط بعض الأمطار في فترات ما بعد الظهر. وتتأثر الدولة في هذا الشهر بمنطقة التجمع المدارية (منطقة التقارب بين المدارين ITCZ) والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.