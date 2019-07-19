"كنوز".. جديد محمد بن راشد

أبوظبي (الاتحاد)

نشر حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على «إنستغرام» قصيدة جديدة من أشعار سموه تحمل عنوان «كنوز».. هذا نصها:

يا مرحبا يا عريب الجد ماحر طار

ولأحرار بأفعالها تدرك مطاميحها

وإذا تعلت تسامت فوق شمس النهار

فلا تنزلها من العليا تلاويحها

أهديتنا م المعاني من لجوم غزار

كنوز شعر وفي يدينك مفاتيحها

ولي عهدي وذخري للأمور الكبار

مع إخوتك وإنتوالها الدنيا مصابيحها

من بيت عالي مقامه مايجيه العثار

مكتوم ونهيان جدانك رجاجيحها

أنا حلبت الليالي حلوها والمرار

وآعرف تصريحها وآعرف تلميحها

ولا غترني مخبا ولا منعني جدار

والأرض الصعيبه أذللها متى آطيحها

والشجره اللي بداها م الخريف إصفرار

هي سنة والوقت والأيام بتزيحها

متعود آعسف وآذلل صعاب المهار

يالين تهدا وتسكن بالغصب ريحها

عندي لكل وقت ناسه وإنتقيت الخيار

هذا أنا وخيل تفكيري فلا آريحها