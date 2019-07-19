سعود القاسمي: اهتمام الدولة بالنخيل يعزز الأمن الغذائي

رأس الخيمة (وام) افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ظهر أمس، معرض الرطب في رأس الخيمة (‏‏مزاينة الرطب)‏‏، الذي استضافه الشيخ مفتاح بن علي الخاطري في مجلسه الخاص بمنطقة الحمرانية.

وأكد سموه أن الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بقطاع النخيل والرعاية الشاملة للقطاع الزراعي ودعم المزارعين المواطنين يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتنويع مصادره بما يسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي، كما أن النخلة لها مكانة خاصة لما تحمله من قيمة في موروثنا الشعبي والثقافي، مشيراً إلى الدور البارز للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» برعاية هذه الشجرة الكريمة والاهتمام بها لتصبح الإمارات بعدها واحة خضراء.

ويشارك في المهرجان هذا العام عدد من المزارعين المواطنين من مختلف إمارات الدولة.

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