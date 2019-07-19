"اتصالات" تطلق رمز تعبيري لشعارها "معاً"

كشفت "اتصالات" اليوم عن الرمز التعبيري الجديد "إيموجي" لشعارها "معاً"، الذي تم إطلاقه في العام 2018 لتسليط الضوء على أثر التكنولوجيا في ربط وإثراء حياة الناس.

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع اليوم العالمي للإيموجي الذي يصادف الـ 17 من يوليو. حيث طرحت "اتصالات" 3 من "الرموز التعبيرية" المقترحة، ووقع الاختيار على الرمز الفائز بعد أن حصد أكبر عدد من الأصوات، حيث أتاحت "اتصالات" للجمهور فرصة التصويت عبر حملة تفاعلية أطلقتها في الفترة من 10 الى 14 يوليو الجاري، على منصات التواصل الاجتماعي، وعدد من مراكز التسوق، هي دبي مول، ومول الإمارات في دبي، وصحارى مول في الشارقة، وياس مول ومارينا مول في أبوظبي، وأتيح للجمهور فرصة التصويت على إحداها.

وسيتم إدراج الإيموجي الجديد لاستخدام الجميع بعد أن يُرسل ويُعتمد من Unicode Consortium (يونيكود كونسورتيوم)، وهو الجهة الدولية التي تعتمد معايير الكتابة والرسم للبرمجيات والتطبيقات ومنها معيار الإيموجي لكافة المنصات كالكمبيوتر ولأنظمة أندرويد والآيفون، ومقرها كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.