الامارات | محاضرة عن انتخابات «الاتحادي» في العين لنشر ثقافة المشاركة السياسية

شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة عن انتخابات «الاتحادي» في العين لنشر ثقافة المشاركة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019»، في مجلس محمد أحمد المحمود البلوشي بمنطقة الطوية في مدينة العين، شارك فيها مجموعة من المواطنين وأبناء المنطقة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى نشر ثقافة المشاركة السياسية، وتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس المقبلة.

وتخلل المحاضرة، التي قدّمها أستاذ القانون الدولي الدكتور منصور البلوشي، التأكيد على أهمية المشاركة في دعم العملية الانتخابية، لتكريس نهج الشورى، ومواصلة مسيرة الإنجاز لدولة الإمارات في بناء نموذج برلماني يكون داعماً لتوجهات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وصناعة مستقبل أفضل، ومسانداً لها في تلبية تطلعات أبناء الوطن في الريادة والتميز في جميع المجالات.

وأشار البلوشي، خلال المحاضرة التي شهدت تفاعلاً كبيراً، إلى أن برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وضع أسساً قوية لمسار التنمية السياسية لدولة الإمارات، وفق مراحل متدرجة تناسب خصوصية المجتمع، وتسهم في الحفاظ على المكتسبات وصون المنجزات الوطنية.

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وقال: «المشاركة في دعم العملية الانتخابية تكريس لنهج الشورى الذي لطالما تميزت به دولة الإمارات، حيث عكس تزايد عدد المشاركين في الدورات السابقة وعياً سياسياً كبيراً لدى أبناء دولة الإمارات، وإدراكاً واضحاً لأهمية تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي لتلبية تطلعاتهم، ومناقشة أهم الموضوعات والقضايا التي تستحوذ على اهتمامهم».

وأضاف: «نحن اليوم مقبلون على استحقاق انتخابي آخر في مسيرة التنمية السياسية للدولة، يتطلب منا التعبير عن حرصنا على الإسهام في مسيرة الإنجاز والتطور، من خلال المشاركة في دعم الانتخابات، دعماً لدور المجلس كمساند للحكومة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».

وأشاد الحضور بهذه المبادرة التي تشكل مصدراً مهماً لإثراء معرفتهم ببرنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وتحسين وعيهم بدور المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز مشاركتهم عبر الإسهام في صناعة القرار.