الامارات | شرطة أبوظبي تطلق مبادرة لحماية الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق مبادرة لحماية الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، العميد زايد محمد الهاجري، عن إطلاق مبادرة توعية تستهدف ربات البيوت والأهالي في المنازل والعمالة المساعدة، وتركز على عقد ورش ومحاضرات توعية باللغات (العربية، الإنجليزية، الهندية، الأوردية، البشتونية، الفلبينية، الفرنسية).

وأكد أهمية التثقيف المستمر وتطبيق الأنظمة والقوانين لوقاية الأطفال من الإصابات، وحمايتهم من مخاطر الحوادث، مشيراً إلى أن المبادرة توضح مسببات حوادث الأطفال والوقاية وكيفية التعامل مع الإصابات، والاتصال بمركز القيادة والتحكم عبر الرقم 999 مع تحديد مكان وقوع الحادث، وتدريب الأفراد على التعامل مع الظروف الصحية المفاجئة التي تتطلب الرعاية الصحية على وجه السرعة لحين وصول طواقم الإسعاف.

واستعرض رئيس قسم المهام الخاصة والفعاليات (مدير المبادرة)، الرائد سيف جمعة الكعبي، إصابات الأطفال الأكثر شيوعاً، منها ناتجة عن حوادث الدهس، وداخل المركبات، وبسبب الدراجات الهوائية والنارية والدفع الرباعي، والسقوط، والصدمات الكهربائية، والألعاب، والحرائق، والتسمم والحساسية.

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وأكد أهمية الوعي لحماية الأطفال من حوادث الدهس وتركيز السائقين عند إيقاف مركباتهم في الأماكن المخصصة لهم، وخفض السرعات في الأحياء السكنية.

وأشار إلى ضرورة التعامل بحكمة عند وقوع الإصابات والإبلاغ عنها من حيث توضيح نوعيتها وعدد المصابين، وملاحظة الأخطار المحيطة، وطلب المساعدة من الشرطة بالاتصال على 999 بمركز القيادة والتحكم، وإعطاء نوع الإصابة والعنوان الصحيح والبقاء مع الحالة لحين وصول الإسعاف.

اشتراطات الوقاية

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة لحماية الأطفال من الإصابات، مؤكدة اهتمامها بتوعيتهم بتلك الإجراءات تجنباً لتعرضهم لحوادث قد تلحق بهم إصابات متنوعة مثل الكسور والحروق أو دائمة مثل الشلل.