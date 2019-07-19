الامارات | بلدية أبوظبي تسهم في إثراء «مهارات الشباب»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تسهم في إثراء «مهارات الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت بلدية أبوظبي، بالتعاون مع مركز «ارتقاء لتنمية المواهب»، في إثراء اليوم العالمي لمهارات الشباب من خلال تنظيم العديد من الفعاليات ضمن إطار مبادرة «رياضة بلا حدود»، وذلك تفاعلاً مع الأحداث العالمية، وبهدف إكساب الشباب والأطفال مهارات جديدة، وملء وقت فراغهم بالمفيد والممتع من الأنشطة.

وجاءت الفعاليات في قالب ثقافي ورياضي وترفيهي متكامل، بهدف تعزيز دور الشباب في المجتمع، وتشجيعهم على الرياضة، والممارسات الإيجابية التي تسهم في بناء شخصيتهم المتوازنة.

واحتضن الفعاليات مركز ارتقاء لتنمية المواهب، واستهدفت فئة طلاب المدارس، وكذلك توعية أفراد المجتمع بالرياضة.

واستمرت الفعاليات على مدار ثلاثة أيام، شهد وعرض فيديو توعوي، وجلسة حوارية نظمها مركز بلدية مدينة زايد، وورشة توعية بالمظهر العام.