"إعمار" بصدد بناء أول منزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلنت "إعمار العقارية" عن خططها لبناء أول منزل باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي، في إطار طموحها لأن تصبح رائدة في اعتماد أحدث الحلول التقنية وأكثرها تطوراً في مجال الإنشاءات.

وفي أعقاب مسابقة عالمية شاركت بها نخبة من أبرز الشركات المزودة لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، منحت "إعمار" عقد بناء نموذج منزل في "المرابع العربية III"، على أن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية بالتعاون مع مقاول محلي، بهدف المساهمة في تطوير الإمكانات الوطنية لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في القطاع العقاري.

وعند اكتمال نموذج المنزل سيتم استخدامه كمرجع للمستثمرين للتعرف على المزايا القيمة الكبيرة التي تحققها التقنيات المتطورة في القطاع العقاري.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، إن "استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء المنازل يأتي كجزء من استراتيجيتنا التي تركز على تبني أحدث التقنيات الرقمية بالتزامن مع وضع العملاء في المقام الأول على كافة المستويات، وبذلك تكون إعمار من أوائل الشركات التي تتبنى التقنيات الجديدة في القطاع، وهو ما سيثمر عن تحقيق قيمة ملموسة للعملاء على المدى الطويل بفضل الخصائص العديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد مثل انخفاض تكاليف الأعمال الإنشائية وزيادة كفاءة استهلاك المواد وتعزيز الاستدامة".

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وأضاف: سيتم تنفيذ أعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد محلياً وباستخدام خبرات عالمية دعماً لرؤية قيادتنا نحو بناء "مدن ذكية ومستدامة" توظف أحدث التطورات التقنية لتواكب تطلعات واحتياجات جيل الشباب، وتساهم هذه الخطوة أيضاً في دعم منظومة الابتكار في دبي من خلال تشجيع الشركات الناشئة على دخول مجال تقنيات الإنشاء الحديثة.

ويتمثل هدف "إعمار" من هذه المبادرة في إرساء معايير جديدة لأفضل الممارسات في قطاع الإنشاءات في المنطقة إذ تقدم المنازل المبنية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد العديد من المزايا، ومنها سرعة تسليم الوحدات السكنية، وضمان قدر أكبر من المرونة في التصميم، كما تساهم هذه التقنيات في خفض تكاليف التبريد بفضل قدرة العملاء على اختيار سماكة الجدران ونوعية المواد العازلة المستخدمة في بنائها، فكلما زادت سماكة العوازل كلما قلت تكاليف التبريد.

وعبر اعتماد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد تتطلع "إعمار" إلى وضع أسس جديدة لمستقبل القطاع العقاري يمكن للعملاء فيه "تصميم وتحميل وطباعة" منازلهم على امتداد محفظة "إعمار" المتنوعة من الوجهات السكنية.