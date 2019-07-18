محمد بن زايد يبحث مع وزير خارجية فنلندا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية فنلندا، ويبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية".
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