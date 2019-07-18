جامعة الدول العربية: دبي تمتلك كل المقدرات والمؤهلات لتكون عاصمة الإعلام العربي

أكد الوزير مفوض دكتور فوزي محمد الغويل، مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، أن دبي تعتبر مركزاً إعلامياً مرموقاً، وتمتلك كل المقدرات والمؤهلات لتكون عاصمة للإعلام العربي.

وهنأ الغويل دولة الإمارات العربية المتحدة لاختيار دبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي اختتمت أعمالها أمس بالقاهرة.

وقال إن "اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي كان اختياراً موفقاً، كون مدينة دبي تعتبر مركزاً ليس عربياً فقط وإنما مركزاً إعلامياً مرموقاً يملك كل المقدرات والمؤهلات، التي تجعله ليكون بهذا المستوى".

وأكد أن الاحتفال بدبي عاصمة للإعلام العربي سيكون مميزاً يليق بدولة الإمارات ودبي، وحافلاً بالنشاطات والاحتفالات على مدى عام اعتباراً من يناير 2020 وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام.

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وأوضح أنه سيتم وضع برنامج لهذه الاحتفالات، حيث تتكون اللجنة الفنية لهذه الاحتفالات من الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب والملتقى الإعلامي العربي ومشاركة من تختارهم الإمارات من جهات الاختصاص، على أن يكون هناك منسقاً للجنة من الدولة التي تحتفل بالعاصمة، فضلاً عن مشاركة المؤسسات والهيئات المعنية بالإعلام والتي تشمل كل الفئات والمؤسسات.

وأشار إلى أنه سيتم البدء قريباً عقد أول اجتماع للجنة، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الاحتفال محطة مهمة للانتقال بهذا المشروع للمقاعد الأولى المختلفة والمتميزة، متوجهاً بالشكر والتقدير للمجلس الوطني للإعلام ومؤسسة وطني الإمارات للوصول لهذه النتيجة المرموقة.