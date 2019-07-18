اتيليه لانتانا يستضيف فريق شمس التسامح







كتب : نبيل حريبي الكثيري

استضاف اتيليه لانتانا في حي البطين بابوظبي لصاحبته الناشطة المجتمعية الفنانة فرح البستكي صباح اليوم الخميس 18 يوليو 2019 عددا من اعضاء فريق شمس التسامح الفني بقيادة الكاتب والمؤلف نبيل حريبي الكثيري الذي ابدى امتنانه وشكره للفنانة فرح البستكي لدعمها الدائم للاعمال والتجارب الفنية.

استطاع الممثلين الذين حضروا البروفة ومنهم داليا سليمان والشاب تمام كمال ولمياء عادل وحنين ابو شباب ولؤي ابو عيد وملاك ابو شباب ان يقدموا افضل ما لديهم من اداء فردي وجماعي استعدادا لليوم المرتقب وتصوير مشاهد العشر دقائق الثالثة من فيلم شمس التسامح ضمن مشروع التجربة الفنية الاماراتية.

وكانت التجربة قد انطلقت بشهر مارس برعاية مدينة الشارقة للاعلام *شمس* وادارة شركة اراب فورمات لاب التي تتابع كافة استعدادات الفرق المشاركة في التجربة والتي وصلل عددها الى 31 فريقا تتنافس على الحصول على اوسكار افضل فيلم اماراتي من صنع الجمهور.