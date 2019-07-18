طيران الإمارات ترعى بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن اتفاقية رعاية أصبحت بموجبها الشريك والناقل الرسمي للدورة التاسعة من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، التي تقام في مدينتي أربيل وكربلاء العراقيتين خلال الفترة من 2- 14 أغسطس (آب) 2019. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الناقلة المستمر نحو دعم كرة القدم والتواصل مع جمهورها عبر المنطقة والعالم أجمع

ويعد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إحدى الهيئات الحاكمة الإقليمية الأربع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويتألف من تسع دول أعضاء في غرب آسيا. ويتنافس على هذا اللقب هذا العام ثمانية منتخبات وطنية تمثل كلاً من المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن. وسوف تقام البطولة في العراق للمرة الأولى، كما ستكون أول مرة منذ 30 عاماً يستضيف فيها العراق حدثاً إقليمياً على هذا المستوى.

وقال طارق المطوع، مدير طيران الإمارات في الكويت والعراق: "شراكتنا مع بطولة اتحاد غرب آسيا هي فرصة للتواصل مع مشجعي كرة القدم في العراق ودول المنطقة الذين سيدعمون فرقهم الوطنية. وباعتبارها أكثر الرياضات شعبية في العالم، فإن كرة القدم تعد أفضل منصة لترويج علامة طيران الإمارات ومواصلة انتشارها في المنطقة وخارجها".

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وتتيح اتفاقية الرعاية لطيران الإمارات عرض علامتها التجارية في أماكن إقامة المباريات بإعلانات في الاستاد اعتباراً من 2 أغسطس. كما ستحظى العلامة التجارية أيضاً بحضور قوي عبر وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية، حيث سيتم بث المباريات مباشرة عبر 16 قناة في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد طيران الإمارات من حقوق تفعيل الوسائط الرقمية والاجتماعية على منصات اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وتضم قائمة طيران الإمارات للرعاية عدداً من أشهر الأندية والبطولات الرياضية والفعاليات الثقافية في جميع أنحاء العالم. لكن كرة القدم تبقى واحدة من أكثر الرياضات شعبية ضمن هذه القائمة. ويتجلى ذلك من خلال الشراكات المستمرة مع بعض من أكبر الأسماء في أندية كرة القدم، بما في ذلك رعاية قمصان أندية "إيه سي ميلان" وريال مدريد وهامبورغ وبنفيكا، بالإضافة إلى أرسنال الذي تشمل صفقة رعايته حقوق تسمية ملعب أرسنال "استاد الامارات". وطيران الإمارات هي الناقل الرسمي لنادي أولمبياكوس اليوناني، والراعي الرئيسي لكأس طيران الإمارات لكرة القدم.

وطيران الإمارات هي أيضاً الناقل الرسمي وشريك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC، الهيئة الحاكمة لكرة القدم الآسيوية، ولديها حقوق رعاية جميع بطولات الاتحاد، بما فيها دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وكأس التحدي الآسيوي، بالإضافة إلى عدد من بطولات السيدات والشباب.