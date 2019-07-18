التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في مدينة جدة، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية.
وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش في حسابه على "تويتر": "تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية مع معالي عادل الجبير في جدة، رؤية مشتركة تجمع البلدين الشقيقين تجاه مسائل الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبو عبدالله بفكره وخبرته واطلاعه يمثل السعودية والإمارات خير تمثيل".
اقرأ أيضاً... وزير الخارجية السعودي يستقبل قرقاش في جدة
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يتبادل وجهات النظر مع الجبير حول التطورات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.