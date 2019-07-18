قرقاش يتبادل وجهات النظر مع الجبير حول التطورات الإقليمية

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في مدينة جدة، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش في حسابه على "تويتر": "تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية مع معالي عادل الجبير في جدة، رؤية مشتركة تجمع البلدين الشقيقين تجاه مسائل الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبو عبدالله بفكره وخبرته واطلاعه يمثل السعودية والإمارات خير تمثيل".

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