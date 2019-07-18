رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء باكستان

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية، من معالي عمران خان رئيس وزراء باكستان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية.
وتضمنت الرسالة، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وآفاق تطويرها في المجالات كافة، كما تطرقت إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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