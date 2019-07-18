"ريل سينما" تقدم لجمهور "ذا لايون كينغ" فرصة الفوز برحلة مدفوعة التكاليف إلى "ديزني لاند" في باريس



اربحوا رحلة العمر إلى مهرجان "الملك والغابة" في "ديزني لاند" في العاصمة الفرنسية باريس، الذي يقام من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2019. احجزوا تذاكر الفيلم المنتظر "ذا لايون كينغ"، المقتبس عن أحد أشهر كلاسيكيات الرسوم المتحركة، عبر موقع "ريل سينما" الإلكتروني، لتحظوا بفرصة الفوز برحلة مدفوعة التكاليف إلى هذا الحدث الرائع.

ولا يتوجب على الراغبين بالمشاركة سوى النقر على المربع الخاص بالمسابقة على صفحة الدفع عند حجز تذاكر "ذا لايون كينغ"، في موعد أقصاه 3 أغسطس 2019. وتتضمن رحلة عطلة نهاية الأسبوع أربعة تذاكر إلى باريس من الخطوط الجوية الفرنسية، وإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق "ديزني لاند" الفاخر من فئة الخمس نجوم، وأربع بطاقات دخول إلى المنتزه، ودعوات خاصة إلى حفل العشاء "هاكونا ماتاتا"، والدخول إلى المناطق المخصّصة لكبار الشخصيات لمشاهدة أهم العروض في "ديزني لاند".

زوروا www.reelcinemas.ae لحجز تذاكر "ذا لايون كينغ" والمشاركة في المسابقة، لتحظوا بفرصة الفوز بهذه التجربة الرائعة.

العرض: رحلة مدفوعة التكاليف إلى "ديزني لاند" عند الحجز عبر الإنترنت لمشاهدة "ذا لايون كينغ"

المكان: ريل سينما

المدة: يسري العرض لغاية 3 أغسطس 2019