"الإمارات الإسلامي" يقدم سيارة تيسلا للفائز في حملته الترويجية لحساب التوفير "كنوز"

أعلن "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن اسم الفائز المحظوظ بسيارة تيسلا في السحب الشهري لحساب التوفير "كنوز" عن شهر مايو 2019. وتسلّم المتعامل بارامود كومار دامايجا، هندي الجنسية، مفاتيح سيارته الجديدة في معرض سيارات تيسلا بدبي.

وفي هذا السياق، قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "بالنيابة عن ’الإمارات الإسلامي‘، أتقدم بأحرّ التهاني إلى بارامود كومار دامايجا لفوزه بسيارة ’تيسلا‘ الجديدة ونتمنى له قيادة ممتعة. ويسعدنا أن نشهد الدور الكبير الذي يلعبه حسابنا الرائد ’كنوز‘ في تحسين حياة المتعاملين وتشجيعهم على الادخار لتأمين مستقبلهم ومكافأتهم لحرصهم على هذه العادة الجيدة".

وتعليقاً على فوزه بالسيارة، قال دامايجا: "عجزت بداية عن تصديق نبأ فوزي بهذه الجائزة الرائعة لدى تلقي الاتصال من ’الإمارات الإسلامي‘ لاسيّما أنني فتحت حساب ’كنوز‘ مؤخراً في شهر ديسمبر 2018. وأنا الآن في غاية السعادة لامتلاكي هذه السيارة المذهلة، وأتوجه بجزيل الشكر إلى ’الإمارات الإسلامي‘ على منحي هذه الفرصة الفريدة وتشجيعي على مواصلة الادخار".

ويعتبر حساب التوفير "كنوز" الفائز بجائزة "أفضل منتج مصرفي" المرموقة من مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو 2018"، أحد أبرز المنتجات المصرفية الرائدة التي يقدمها "الإمارات الإسلامي"، ويمنح المتعاملين فرصة مجزية للفوز بجائزة شهرية كبرى قدرها مليون درهم أو سيارة تيسلا، وذلك عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم. وعلاوة على ذلك، يحظى المتعاملون بفرصة الفوز بواحدة من خمس جوائز نقدية قدرها 3000 درهم يومياً عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حسابهم.