"صيف دبي" في دورته 22 لا يزال يحمل الكثير من العروض والفعاليات والمفاجآت

شهدت دبي خلال الأسابيع الماضية العديد من الفعّاليات الترفيهية الشيّقة والعروض الترويجية التي شملت مراكز التسوّق والمطاعم والفنادق والوجهات الترفيهية حول المدينة. ومع استمرار مفاجآت صيف دبي في دورتها الثانية والعشرون ستشهد المدينة المزيد من العروض والفعّاليات خلال الأسابيع القادمة قبيل انتهاء المفاجآت.

التسوّق

اربحوا مع مراكز تسوّق ماجد الفطيم

تقدّم مراكز تسوّق ماجد الفطيم الفرصة للمتسوقين للفوز بجائزة كبرى وهي 100،000 درهم، وذلك يوم الأربعاء 17 يوليو وليوم واحد فقط، وسيضاعف كل متسوّق فرصه للفوز ثلاث مرّات عند إنفاق 250 درهم أو أكثر.

جدّد هاتفك الذكي بأسعار مميزة من اتصالات

تقدّم اتصالات تخفيضات تصل حتى 40 بالمئة على أحدث الأجهزة والاكسسوارات مثل أجهزة التابلت وأغطية الهواتف وغيرها الكثير.

ألق المجوهرات في روبنسونس

تتوفر تشكيلة مجوهرات "إم كيه أس" الصيفية حصرياً في روبنسونس فستيفال سيتي مول، وتحتفي هذه التشكيلة بفصل الصيف من خلال الأحجار الكريمة الملوّنة والتي يتم فحصها وتصنيعها في دبي، وتتوفر حتى 29 أغسطس.

مفاجآت دبي مول

حمّلوا تطبيق دبي مول للهواتف الذكيّة لتكتشفوا مفاجأة جديدة كل يوم، حيث يقدّم التطبيق مفاجآت رقمية وعروض خاصة كل يوم حتى 3 أغسطس.

الأنشطة الترفيهية

توقّع وزن الدب العملاق في دبي مول

يستضيف دبي مول مسابقة لتوقّع وزن دمية الدب العملاقة في جراند أتريوم، وسيتم اختيار فائز واحد عند انتهاء مفاجآت صيف دبي، وسيحصل الفائز على الجائزة الكبرى التي يقدّمها متجر "كاندي ليشوس" للحلويات.

اربحوا رحلة عائلية إلى باريس

تتعاون مطارات دبي مع ديزني لتقديم أسعد اللحظات خلال الصيف من خلال شخصية "فوركي" من ديزني وفيلم "توي ستوري 4"، حيث سيتعرّف المسافرون في مطار دبي على كيفية تحول المواد القابلة لإعادة التدوير لصنع لعبة "فوركي". كما ويمكن المشاركة في مسابقة "العثور على فوركي" لفرصة الفوز برحلة عائلية إلى باريس شاملةً تذاكر الطيران من الخطوط الجوية الفرنسية.

صيف من ذهب في مول الإمارات

دللوا أنفسكم بالتسوّق من عدد من المتاجر الفاخرة في مول الإمارات واحصلوا على استرجاع نقدي وغيرها من المكافآت من خلال حملة "صيف من ذهب"، والتي تستمر لغاية 15 أغسطس.

جوائز متنوّعة بانتظاركم في سوق التنين 2

يقدّم سوق التنين 2 الفرصة لزوّار للفوز بجوائز عديدة خلال الصيف، حيث سيدخل كل شخص ينفق 200 درهم أو أكثر من الآن وحتى 3 أغسطس في سحب على عدد من الجوائز التي تشمل ثلاثة هواتف ذكيّة وعشرة قسائم تسوّق كل أسبوع، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى وهي سيارة بي إم دبليو الفئة الرابعة غران كوبيه.

الفنادق

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فندق ستينبيرجر الخليج التجاري

استمتعوا بإطلالة خلّابة على برج خليفة عند الإقامة في فندق ستينبيرجر الخليج التجاري، والذي يقدّم عرضاً للحصول على غرفة للإقامة خلال عطلة نهاية الأسبوع بسعر 400 درهم. وتشمل هذه الإقامة وجبة الفطور في مطعم وتراس "بايسايد"، تذكرتين مجانيتين لحديقة لاجونا المائية، بالإضافة إلى تخفيض بمقدار 25 بالمئة على المأكولات والمشروبات وقسيمة سبا بقيمة 200 درهم لكل شخص. يتوفر هذا العرض حتى 30 سبتمبر.

منتجع حبتور جراند أوتوجراف كولكشن

يقدّم منتجع حبتور جراند أوتوجراف كولكشن عرضاً يشمل الإقامة ووجبة الفطور، بالإضافة إلى تخفيض بمقدار 20 بالمئة على المأكولات والمشروبات وتخفيض بمقدار 50 بالمئة على جميع العلاجات في السبا، وذلك حتى 25 سبتمبر.

الترفيه

عروض مسرحية في السركال

يستضيف مسرح "ذا جنكشن" في السركال أفنيو سلسلة مسرحيات "باي سيريس"، من تأليف الكاتبة الأسترالية سيريس دي جيلدار، وتتميز هذه المسرحيات بقوّة أداء الممثلين. ستعرض هذه المسرحيات في 19 يوليو من الساعة 3:30 عصراً وحتى 7:30 مساءً.



سافروا حول العالم مع آي إم جي

يقدّم "آي إم جي عالم من المغامرات" عرضاً مذهلاً في ستار أتريوم في دبي مول من 24 يوليو وحتى 8 أغسطس، حيث سيحصل على شخص يشتري تذاكر دخول من "آي إم جي عالم من المغامرات" بقيمة 299 درهم على تذكرة ذهاب وعودة من الإمارات العربية المتحدة إلى واحدة من 21 وجهة عالمية.

كوميديا في جي بي آر

يعود الممثل الكوميدي جيسون مانفورد إلى دبي في جولة "ميدل كلاس" المليئة بالكوميديا، لا تفوّتوا الفرصة لمشاهدة هذا العرض في فندق موفنبك جي بي آر في تمام الساعة 9 مساءً يوم 25 يوليو.

المطاعم

براسيري 2.0

يقدّم مطعم براسيري 2.0 في منتجع وسبا لو رويال ميريديان بيتش دبي عرضاً على وجبة البرنش خلال فصل الصيف، حيث تبدأ الأسعار من 325 درهم.

كوميونتي كافيه

استمتعوا بألذ النكهات الصحية على الفطور والغداء والعشاء في كوميونتي كافيه بأسعار مميزة، حيث يقدّم المقهى تخفيضاً بمقدار 30 بالمئة لجميع ضيوفه.

دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي برعاية بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد، ويمكن الحصول على قائمة الفعّاليات من http://www.dubaisummersurprises.com أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي على @DSSsocial.