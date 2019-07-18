عمار النعيمي يكرم أوائل الثاني عشر ويوجه بمِنح دراسية للطلبة الأوائل في عجمان.







كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الطلبة والطالبات الأوائل على الثاني عشر للعام 2018 / 2019 المسار المتقدم والعام والمسار التكنولوجي التطبيقي‪ .‬

وهنأ سموه - لدى استقباله اليوم في ديوان الحاكم الطلبة الأوائل في عجمان والذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الدولة على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى في الثاني عشر .. معربا عن تمنياته لهم بتحقيق ما يصبون إليه في مسيرتهم التعليمية وإثبات أن أبناء الإمارات على قدر المسؤولية.

وأشاد بالجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة في مجال التعليم والتي أتت ثمارها في تفوقهم وتميزهم .. داعيا الشباب من الجنسين للتسلح بالمعرفة والعلم والإسهام في بناء الوطن‪ .‬

ووجه سموه بمنح دراسية للطلبة الأوائل في عجمان في جامعات الدولة أو خارجها حسب التخصص الذي يختارونه .. متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح الدائم .. معربا عن اعتزازه وفخوره بأبنائه الأوائل والذين أسعدوا القلوب بنجاحهم وتوفقهم.

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