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بالصور| اليوم الأول من مهرجان ليوا للتمور
عاد مهرجان ليوا للتمور من جديد هذا العام، حيث يجتمع الآلاف من المزارعين في الصحراء للتنافس في أكبر سوق سنوي في الإمارات للتمور.
وحل الآلاف ضيوفاً على ليوا يوم الأربعاء للتنافس على ملايين الدراهم على جوائز، ومن المتوقع أن يتقم تقديم حوالي 60،000 من التمور في ستة أصناف ليختار القضاة الفائز منها.
وسيدخل المزارعون من جميع أنحاء الخليج ثمارهم في المسابقات، بما في ذلك مسابقة أجمل أنواع الرطب، وأفضل سلة فواكه وأثقل فرع من النخيل وغيرها.
ويستمر المهرجان في عامه الخامس عشر حتى 27 يوليو، من الساعة 4 مساءً وحتى 10 مساءً، وهو مفتوح لأي شخص يسعى إلى التعرف على الحياة البدوية التقليدية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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