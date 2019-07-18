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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سيارات شرطة أبوظبي الكلاسيكية في مارينا مول
تشتهر قوى الشرطة في كل من أبو ظبي ودبي عالميًا بمجموعات سياراتها الخارقة.
على الرغم من ذلك، فقد عرضت الشرطة في عاصمة الإمارات سيارتين كلاسيكيتين كانت تستعملهما في الماضي.
ويتم عرض الجيل الأول من سيارة رينج روفر وبورش 924 في مارينا مول، حيث تعود السيارتان إلى سبعينيات القرن الماضي.
لا شك أن رينج روفر وبورش من المدارس القديمة، وفي هذه الأيام، يفضل ضباط الشرطة في العاصمة أحدث سيارات نيسان باترولز وتويوتا لاندكروزر.
وستُعرض سيارات الشرطة التي تعود إلى السبعينيات حتى 21 يوليو، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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