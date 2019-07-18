كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا توقف مشروع كرة دبي التقنية؟

المباني الدائرية أو على شكل قبة شائعة نسبياً، مثل مقر الدار في أبو ظبي، ومشروع إيدن في المملكة المتحدة، ومبنى الرايخستاغ في برلين، ومعرض إكسبو 2020 دبي، سيضم مبنى على شكل قبة – الوصل بلازا – عندما يفتح أبوابه في العام المقبل.

ومع ذلك، أخذ Technosphere الفكرة إلى مستوى جديد تمامًا. ووفقًا لوثائق التصميم، “مفهوم هذا المبنى الأيقوني لـ Technopark في دبي يعكس حالة كوكب الأرض في الوقت الحالي والمستقبل”.

في الأساس، كان المبنى عبارة عن حي ذو شكل كروي متعدد الاستخدامات – به مناطق سكنية ومكتبية وفندق – ويعمل بالطاقة الشمسية مع أنظمة تكنولوجيا ومساحات معمارية ستمكن المبنى من إنشاء بيئة تنفّس ذاتية.

وتم تصميم المشروع من قبل المصمم الصيني جيمس لو وأطلق في عام 2009 كفائز في مسابقة التصميم الدولية لمشروع تكنوبارك، وهو مجمع صناعي سيتم بناؤه في غرب دبي.

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وقال المصمم جيمس لو لصحيفة أرابيان بيزنس “دعت المسابقة إلى إنشاء مركز مدينة جديد مبدع لخطة Technopark الرئيسية في الإمارات. بدلاً من التفكير في استنزاف الطاقة ومنطقة مباني حضرية مهدرة، قررنا اتباع نهج ضغط فائق في كيان واحد، كوكب من صنع الإنسان يوفر في التنقل والطاقة ومواد البناء”.

وقال لو إن المبنى حصل على الضوء الأخضر في عام 2009 ولكن توقف العمل بسرعة كبيرة. وقال: “لقد بدأ العمل في الموقع لكن عندما ضربت كارثة تسونامي المالية العالم في عام 2009، تم تعليق المشروع إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى”.

وأضاف “في عام 2013 ، كانت هناك بعض المناقشات من عميلنا ، Technopark ، حول إمكانية إحياء المشروع. ومع ذلك ، لم يحدث هذا بعد “.