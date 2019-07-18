دبي عاصمة الإعـلام العربي 2020

القاهرة (وام)

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات دورته الخمسين في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس برئاسة المملكة العربية السعودية، اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي لعام 2020، وذلك تأكيداً على الدور المهم لدولة الإمارات كحاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة لدبي.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في مجلس وزراء الإعلام العرب: «نتقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، حيث تؤكد هذه الخطوة المكانة المرموقة لدولة الإمارات في قطاع الإعلام والتي جاءت نتيجةً لدعم القيادة ورؤيتها في إرساء بنية تحتية إعلامية متطورة، وتوفير الظروف الملائمة لنمو القطاع. كما نشكر مجلس وزراء الإعلام العرب وأصحاب المعالي الوزراء على الموافقة على مقترح دولة الإمارات بخصوص عاصمة الإعلام العربي لعام 2020، والذي تقدم به المجلس الوطني للإعلام بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات».

وأوضح أن اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي يتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 الذي يقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، مما سيتيح لأكثر من 30 مليوناً من زوار المعرض التعرف على الفعاليات التي سيتم تقديمها بمناسبة اختيار مدينة دبي عاصمة للإعلام العربي. وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية إعلامية متطورة وهي مهيأة لمثل هذه الفعاليات، حيث تحتضن إمارة دبي منتدى الإعلام العربي الذي يستضيف آلاف الإعلاميين العرب والأجانب، وكذلك جائزة الصحافة العربية، وملتقى رواد التواصل الاجتماعي، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الإعلامية.. كما يقوم مركز الشارقة الإعلامي بتنظيم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وهناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعد انعكاساً للدور المهم لدولة الإمارات في قطاع الإعلام.

وقال معالي سلطان أحمد الجابر: «نحرص على التنسيق والتعاون مع إدارة الإعلام بجامعة الدول العربية، واتحاد إذاعات الدول العربية، وجمعيات الصحفيين والكتّاب والأدباء العربية، وجهاز تلفزيون ومؤسسة الإنتاج المشترك لدول الخليج، لإثراء الفعاليات التي سيتم العمل على تنظيمها بمناسبة اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي».

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الإمارات، ومن خلال رؤية القيادة الرشيدة، تقوم بدور فاعل ونشط في قطاع الإعلام ولن تدخر أي جهد لدعم المشروعات والمبادرات الإعلامية الطموحة والمبدعة التي تساهم بفاعلية في تطوير قطاع الإعلام العربي وتعزيز دوره، والوصول به إلى العالمية من خلال الانفتاح على الثقافات والحضارات، والتواصل معها، وتسليط الضوء على قيمنا الأصيلة وثوابتنا الوطنية الراسخة، والتركيز على مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب، مؤكداً أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ دورها حاضنةً للإعلام العربي.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تستضيف العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وكذلك الفعاليات الإعلامية العربية.

وأكد وزراء الإعلام العرب أن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020 يأتي تأكيداً على الدور الرائد للإمارات في صناعة الإعلام، وتجسيداً للدور الكبير الذي تقوم به إمارة دبي على صعيد الإعلام العربي والدولي. وثمن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية هذا الاختيار، وقال لمراسل وكالة أنباء الإمارات «وام» بالقاهرة إن هذا الاختيار له أسبابه الموضوعية ونحن نثق أن دبي بمؤسساتها وأفرادها يستحقون هذا التقدير. وأضاف: «دبي قدمت الكثير للثقافة والإعلام العربي ومن حقها أن تكون عاصمة الإعلام العربي». وثمنت جومانة غنيمات وزيرة دولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، وقالت إنها مبادرة طيبة، معربة عن ثقتها بقدرة دبي على أن تكون عاصمة للإعلام العربي وأن تخدم المشهد الإعلامي والقضايا العربية وأن تعزز من دور الإعلام في خدمة القضايا العربية المصيرية، وقدمت التهنئة لدولة الإمارات على هذا الاختيار. وهنأ محمد الجابري وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، الإمارات العربية المتحدة على هذا الاختيار، وأكد أن من شأنه أن يدعم القضايا العربية، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات بالتوفيق والسداد في خطواتها كافة. كما هنأ الدكتور عبدالرحمن محمد البحر وكيل وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين، دولة الإمارات على اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، وقال إن الإمارات دائماً ما تنطبق عليها كافة المعايير وذلك لتبوئها مكانة عالية بين الأشقاء في الوطن العربي. وأضاف: «ليس بغريب أن يكون هناك إجماع من الحضور على هذا الاختيار لأهمية دبي الإعلامية والثقافية في الوطن العربي».