ولي عهد دبي: دليل الدور الرائد للإمارات

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «نبارك اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020 بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة.. هذا الاختيار دليل جديد على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي». وأضاف: «أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل 20 عاماً استراتيجية دبي الإعلامية، لتصبح مركزاً لصناعة الإعلام من خلال مبادرات ومشاريع إعلامية رائدة. اليوم هناك أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية عربية وإقليمية وعالمية اتخذت من دبي مقراً لها».

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