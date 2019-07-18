شبكة أبوظبي الإذاعية تفوز بجائزة أفضل برنامج عن القدس

القاهرة (الاتحاد، وام) فازت شبكة أبوظبي الإذاعية بجائزة أفضل برنامج إذاعي تحدث عن القدس وذلك عن برنامجها «سترجع يوماً» ضمن أعمال الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار «القدس في عيون الإعلام»، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة برئاسة المملكة العربية السعودية. وتسلم الجائزة نيابة عن شبكة أبوظبي الإذاعية محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات.

وشهدت أعمال الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلامياً، وجاءت أغلبيتها لصالح شخصيات فلسطينية، حيث فاز «تلفزيون دولة فلسطين» بجائزة أفضل مؤسسة إعلامية عربية قدمت أعمالاً تدعم القدس، وذهبت جائزة أفضل شخصية إعلامية قدمت أعمالاً تدعم القدس للإعلامية الفلسطينية كريستين ريناوي والإعلامي العراقي محمد سلمان الونداوي والإعلامي الفلسطيني محمد عبدربه.

وفاز بلاب غيث كسواني، ومحمود أبو الهيجاء بجائزة أفضل مقال صحفي حول عروبة مدينة القدس، في حين فازت إذاعة صوت العرب من مصر وإذاعة سلطنة عمان، وشبكة أبوظبي الإذاعية بجائزة أفضل برنامج إذاعي حول مدينة القدس، وذهبت جائزة أفضل برنامج تلفزيوني حول مدينة القدس، إلى «تلفزيون دولة فلسطين» عن برنامج «صباح الخير يا قدس»، وجائزة أفضل موقع إلكتروني عربي يخصص مساحة خاصة لدعم مدينة القدس إلى موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، وجائزة أفضل فيلم قصير توثيقي حول القدس لفيلم «القدس تاريخ وقضية» من تلفزيون عدن باليمن، وفيلم «في سياق آخر» لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفيلم «قلب العرب» لشبكة الإعلام العراقي، وجائزة أفضل صورة فوتوغرافية حول مدينة القدس والانتهاكات الإسرائيلية لوكالة الأنباء الفلسطينية عن صورة حملت عنوان «القدس.. طفل ينظر إلى المسجد الأقصى من نافذة المدرسة العُمرية».

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