خليفة يعدل بعض أحكام «معاشات أبوظبي»

أبوظبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم «2» لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، والذي يُمكّن المواطنين المؤمّن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، وكذلك ضم مدد الخدمة السابقة على حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة.

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