أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2019م، بتعيين القاضي محمد أحمد عبد الله عبدول العوضي، رئيساً بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية، والقاضي مايد أحمد عبد الله عبدول العوضي، رئيساً بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية.

وقد أدى القاضيان اليمين القانونية صباح أمس أمام معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، ورحب معاليه في لقائه مع القاضيين بانضمامهما كحماة للقانون إلى منظومة العدل والقضاء، مؤكداً أن السلطة القضائية تأمل من أبناء الدولة الكثير في سبيل تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة وإحقاق الحق، والذي يتطلب جودة الأحكام وسرعة الفصل في الدعاوى، داعياً إلى الحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين قاضيين إماراتيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.